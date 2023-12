COP28: EUA doarão US$ 3 bi para Fundo Verde para o Clima

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (2), a contribuição de US$ 3 bilhões para o Fundo Verde para o Clima, iniciativa global criada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os recursos, de acordo com comunicado da Casa Branca, serão destinados para países em desenvolvimento investirem em “energia limpa e soluções baseadas na natureza”.

O anúncio foi feito pela vice-presidente americana, Kamala Harris, que representa o país na 28ª. Conferência do Clima da ONU, a COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Estadao Conteudo

