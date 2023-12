Coral Vozes de Cachoeiro se apresenta na Matriz Velha nesta terça (12)

O Coral Vozes de Cachoeiro vai se apresentar nesta terça-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim. A apresentação promete uma viagem a Belém com uma mensagem de paz, fé e esperança.

O conserto de natal será às 20h na igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), e faz parte das celebrações de fim de ano da paróquia. O evento tem entrada gratuita.

O coral Vozes de Cachoeiro é composto por importantes vozes cachoeirenses regidas por Adilson Dillem e pela maestrina Fernanda Martins, e apresentará em seu repertório o hino do município de Cachoeiro de Itapemirim, a música “Meu Pequeno Cachoeiro”, e a canção “É preciso saber viver”, em homenagem ao cantor e compositor Roberto Carlos. Serão apresentadas também, músicas clássicas de natal.

Apresentação de Natal do Coral Vozes de Cachoeiro

