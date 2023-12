Crianças carentes de Cachoeiro são atendidas gratuitamente em projeto social

Todo mundo sabe que a prática de esportes é uma atividade fundamental para o desenvolvimento físico, mental e social de crianças. Pensando nisso que o Centro Social Madre Tereza de Calcutá, da Igreja Nosso Senhor dos Passos, tem oferecido aulas gratuitas de Muay Thai para crianças carentes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Atualmente são 22 crianças, com idade entre sete e 12 anos, atendidas no espaço, que oferece ainda aulas de canto, música e atendimentos médicos, entre outros, para adultos e crianças de comunidades carentes da cidade.

Quem ministra as aulas é o professore e ex atleta profissional de MMA, Fernando Donan. Ele explica que o esporte é algo que faz parte de sua vida desde a infância e o ajudou a desenvolver características fundamentais para seu crescimento pessoal.

“As aulas são sempre voltadas para preparo físico, mental e técnica da luta. A ideia é atingir o máximo do conhecimento corporal das crianças trabalhando equilíbrio, reflexo, alongamento e agilidade. Tenho alunos e alunas que já se destacam para possivelmente estarem lutando ano que vem em campeonatos pelo brasil”, revela.

As aulas tem duração de uma hora e são realizadas duas vezes por semana. A idade mínima para que os alunos possam começar a atividade é de cinco anos. Fernando conta ainda que as aulas estão em recesso, mas que retornarão em fevereiro. “Estamos estudando a possibilidade de inserir mais um dia de aula”, adiantou. Para se inscrever os responsáveis pelas crianças devem ir ao Centro Comunitário de segunda à quarta-feira, a partir de 13h30 e cadastra-los na secretaria do projeto.

Ensinamentos para a vida

Para o professor Fernando o impacto social que o esporte, em especial o Muay Thai, tem na vida das crianças, é fundamental para auxiliar o crescimento pessoal e interpessoal delas.

“Como são, em sua maioria, crianças carentes o primeiro objetivo é tira-las da ociosidade. Sem nada para fazer a tendência é de ir para a rua. Por meio do esporte mostramos que eles têm mais opções não só nesta fase, mas até mesmo como perspectiva para o futuro, seja como atletas profissionais da luta ou educadores físicos”, explica Fernando.

Aliás, seguindo a luta, Fernando diz que há relatos das próprias mães que mostram a melhoria em relação a disciplina no âmbito familiar e escolar. “Sempre alinhamos na luta o posicionamento que eles precisam estudar, estarem bem na escola, quem vem em primeiro lugar. Toda semana fazemos um bate bola de como eles estão na escola. Características como auto confiança, auto estima, respeito ao próximo e ajuda aos indefesos fazem parte de nossa rotina de forma individual e coletiva”.

Quem se interessar em colaborar com aulas gratuitas de Muay Thai para crianças carentes de Cachoeiro do projeto do Centro Social Madre Tereza de Calcutá pode ajudar com a compra de materiais (como luvas e sacos de areia) e demais assessórios para andamento das aulas. O pix é: [email protected]. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (28) 99923 5600 e falar com a coordenadora do espaço, Andrea Barbosa.

Sobre Fernando Donan

O professor Fernando Donan iniciou a prática de Muay Thai aos 14 anos e teve participações na Copa Cyclone, eventos da Ripdorey, eventos da Liga Carioca de Muay Thai, da Confederação Brasileira de Muay Thai e Art Fighters; é atleta de Muay Thai grau preto formado pelo mestre Raphael Calafange e Faixa Azul de luta livre pelo mestre Leonardo Chocolate; ex atleta profissional de MMA pela equipe RFT. Agradeço a Deus por ter colocado meus mestres Raphael Calafange e Leonardo “Chocolate” no meu caminho, por isso hoje em dia consigo repassar para as crianças todos os valores que me foi ensinado”.