Cristiano visita Zé Neto no hospital e atualiza estado de saúde do parceiro

“Passando aqui para dar notícias boas”. Assim começou um vídeo nos stories do Instagram o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, que visitou o parceiro no hospital após o acidente em que o sertanejo se envolveu na noite desta terça-feira (5), em Minas Gerais.

Ele tranquiliza os fãs, dizendo que Zé Neto está bem, apesar da gravidade do acidente. O cantor se envolveu em uma colisão, seguida de capotamento quando saía do rancho dele em Fronteira, cidade na divisa do estado mineiro com São Paulo.

“Até o momento, no crânio e coluna nada foi encontrado”, afirmou, informando que o parceiro passou por exames no pronto-atendimento e sentia muitas dores. Nenhum sangramento interno ou ferimento de gravidade havia sido encontrado.

Mais tarde, já de casa, Cristiano gravou e publicou novo vídeo com atualizações do quadro de saúde de Zé Neto. “Todos os exames foram concluídos, não tem nada grave. O Zé fraturou três costelas, teve um corte no braço, vai passar por um procedimento cirúrgico para suturar dar pontos”, disse.

Ele contou ainda que foi feita uma tomografia do corpo todo, inclusive do crânio, que não detectou alterações. O cantor ficaria em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 24 horas, mas sustentou que a partir de agora o processo é de recuperação.

Cristiano falou também das outras pessoas envolvidas no acidente. Ele disse que havia duas vítimas em outro veículo – Zé viajava sozinho – e que elas tiveram apenas escoriações leves.

Quem é Zé Neto

José Toscano Martins Neto, que usa o nome artístico Zé Neto, é conhecido pela dupla que integra com o sertanejo Cristiano. Ele tem 33 anos e é natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Os dois formaram a dupla em 2011 e ganharam popularidade em 2015, quando lançaram o álbum Ao Vivo Em São José do Rio Preto. Um dos maiores sucessos foi Seu Polícia, que, atualmente, conta com 375 milhões de visualizações no YouTube e mais de 90 milhões de reproduções no Spotify.

Entenda o que aconteceu com Zé Neto

Após o acidente envolvendo o cantor, a assessoria do artista informou que o ele estava consciente e havia sofrido ferimentos na região do tórax.

A PRF informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão envolveu três carros e uma carreta.

