Escolas e creches municipais abrem vagas para 2024 em Cachoeiro

Começou nesta segunda-feira (18), a o período de solicitação de novas matrículas para a rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim. O cronograma com as datas foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Seme).

De acordo com a Seme, as matrículas para o Maternal deverão ser solicitadas no período de 18 a 22 de dezembro; para a Pré-escola o período será de 19 a 22 de dezembro. As matrículas para os 1º e 2º anos devem ser feitas de 20 a 22 de dezembro.

Já as matrículas para os alunos dos 3º, 4º e 5º anos, devem ser solicitadas entre os dias 21 e 22 de dezembro. Sendo assim, o resultado será divulgado no site oficial da Prefeitura de Cachoeiro no dia 05 de janeiro de 2024.

Entretanto a efetivação das novas matrículas será feita de 8 a 19 de janeiro de 2024, com a apresentação da documentação exigida, nas respectivas unidades escolares. Na ocasião, será necessário entregar: Cartão de Vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; CPF do responsável e do estudante e laudo médico atualizado (para alunos com deficiência).

A saber, a solicitação de novas matrículas deverá ser feita, exclusivamente, de forma on-line. Para isso, os pais ou responsáveis devem acessar o sistema: educacao.cachoeiro.sisp.com.br

Para conferir o passo-a-passo do processo, basta acessar o manual disponibilizado pela Seme, clicando AQUI.