Esposa fez primeiros socorros em Zé Neto após acidente em estrada

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente de trânsito na noite da última terça-feira (5). Ele saía do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

A esposa do sertanejo, a influenciadora digital Natália Toscano, chegou a ajudar nos primeiros socorros do cantor. Ele estava sozinho no carro quando saiu, mas Natália saiu 10 minutos depois, em outro veículo, afirma a assessoria. Segundo a mulher, ela não presenciou a colisão, mas chegou a tempo de socorrer o marido.

“O Zé está bem, estável. Fiquei até agora lá com ele. Na verdade, fiz os primeiros socorros, fui eu quem socorri no local, mas deu tudo certo. Agora ele está em observação”, disse ela em suas redes sociais. “Quero tranquilizar a todos que estão preocupados”.

“Ele vai ficar no hospital ainda”, contou. “Ele está com dor ainda, mas é a dor do capotamento. Ele está bem, super consciente, e logo aparece”. Ela também pediu para que seus seguidores orassem com ela e agradeceu as mensagens que vem recebendo.

Estadao Conteudo