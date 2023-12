Estudantes de Muniz Freire conquistam medalhas na Mostra de Astronomia do ES

Estudantes do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Bráulio Franco, localizado no município Muniz Freire, conquistaram, no último dia 04 de dezembro, as últimas etapas da “IV Mostra de Astronomia do Espírito Santo (Maes)”. A participação no evento buscou integrar os alunos com as práticas da comunidade científica, proporcionando-lhes uma oportunidade de desenvolver habilidades de pesquisa e análise no campo da iniciação científica.

Com a apresentação de dois trabalhos finalistas, a escola conquistou o 3º lugar na categoria de Ensino Fundamental com o trabalho “Por dentro dos telescópios”, desenvolvido pela aluna, Carol Raquel da Cunha Batista, que foi orientada pelo professor de Física, Zow Guifer Emílio Nolasco dos Anjos.

Na categoria do Ensino Médio o Centro Estadual obteve a 1ª colocação entre as escolas estaduais do Espírito Santo com o trabalho “Coletânea Astronomia para pequenos”, desenvolvida pelos alunos da 2º série, a coletânea consiste em uma série de livros sobre a vida e obra de importantes astrônomos nacionais e internacionais, como Galileu Galilei, Cecilia Payne e Rubens de Azevedo.

Os alunos finalistas têm a possibilidade de concorrer a uma bolsa de iniciação científica júnior para o ano de 2024, continuando o desenvolvimento de seus projetos. Além disso, publicar um artigo científico na revista “Cadernos de Astronomia”.

“É uma imensa felicidade o resultado obtido pelos alunos neste evento de grande importância dentro do Estado. Esse resultado vai acrescentar muito em suas vidas acadêmicas”, disse o professor de Física.