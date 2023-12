Família Cofril em luto! Morre Carly Maria Cardoso Xavier, irmã do Zezé

A família Cofril está de luto! Na manhã desta sexta-feira (15) faleceu Dona Carly Maria Cardoso Xavier, irmã do empresário José Carlos Corrêa, o Zezé da Cofril. Ela tinha 77 anos e deixa dois filhos: Rodrigo e Grasiele.

Dona Carly, morava no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, e deixou sua marca, através de sua generosidade, gentileza e carinho pelos outros. Seu legado será lembrado não apenas pelos laços familiares, mas também pelos inúmeros gestos de solidariedade e amor ao próximo.

A família Cofril convida a todos para se juntarem neste momento de luto e despedida, prestando homenagens a Dona Carly. O velório ocorrerá no Cemitério Park, em Cachoeiro, a partir das 14h. O enterro está marcado para as 17h.

