Feira de Adoção estimula a posse responsável neste sábado em Cachoeiro

Para quem está interessado em achar o amor da vida hoje é o dia, afinal é dia feira de Adoção em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, promovido pela Gerência de proteção e bem estar animal, da Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), acontece no pátio do Supermercado SempreTem, no bairro Coronel Borges, de 08h até às 12h, com cães e gatos prontos para encontrarem um lar.

Foto: Divulgação

Quem quiser levar para casa um desses companheiros precisa apresentar documento de identidade, comprovante de residência, coleira e guia. É necessário que o interessado seja maior de idade e se comprometa a cuidar do animal.

Aos novos donos, a equipe da Gerência também dará importantes instruções como comprar uma ração de boa qualidade, adquirir remédios para prevenir carrapatos e pulgas, dar vacinas anuais contra a raiva, que são disponibilizadas gratuitamente pelo município, e fazer o acompanhamento da saúde, sempre que necessário, com veterinário, além de estimular a posse responsável.

Dezembro marca o mês de luta contra o abandono

Neste mês, as organizações de proteção aos animais comemoram o Dezembro Verde, que combate o abandono e a violência. A época foi escolhida porque é tradicionalmente um período em que é registrado um aumento de bichinhos deixados para trás por seus donos, já que muitos saem de férias e não têm com quem deixá-los ou não podem pagar um local para abrigá-los.