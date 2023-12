Felipe Melo ironiza jornal que chamou Fluminense de aposentado

Felipe Melo esteve na coletiva de imprensa nesta quinta-feira, um dia antes da decisão do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, marcado para as 15h (horário de Brasília), no King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O volante falou sobre a expectativa da equipe para o duelo considerado por Fernando Diniz como “o mais importante de sua vida”. Com seu jeito irreverente de sempre, o volante, que vem sendo utilizado na defesa, ironizou a publicação do diário The Telefraph, da Inglaterra, que chamou o Flu de “time de aposentados”.

“Eu nunca tinha escutado falar desse jornal. Talvez seja porque eu não tenha jogado na Inglaterra ou porque talvez não seja o maior jornal da Inglaterra. Foram inteligentes, é uma forma de chamar o público. As redes sociais vêm muitas vezes para dar voz a idiota. Da mesma forma que tem jovens atuando com figurões, assim também tem atletas da minha idade que conseguem atuar melhor que garotos. Eu jogo porque sou disciplinado, profissional e amo o futebol. Tem gente que vai usar da inteligência para falar de coisas construtivas e outras coisas idiotas como foi o caso do jornal”, afirmou.

Para o volante, o título do Mundial não é impossível. “Eu penso que para Deus nada é impossível. Era impossível o Fluminense vencer a Libertadores e com muito trabalho e humildade chegamos lá. Era impossível estar na final e estamos na final. Tudo é possível ao que crê”, disse.

Preparação para final

Felipe Melo ressaltou também que a preparação para o duelo contra o Manchester City está sendo realizada desde a chegada do treinador no Fluminense. segundo o jogador, o primeiro discurso do comandante foi sobre conquistar o título mundial.

“A gente está treinando muito e vamos fazer o que treinamos. Na apresentação do Diniz aos jogadores, a primeira coisa que ele falou é: “a gente vai trabalhar para ser campeão do mundo”. Trabalhamos para esse momento desde a chegada do Fernando. Em todos os treinos e jogos, a gente mentalizou que poderia estar aqui e estamos. Os treinamentos são intensos, fechando as linhas, saindo com bola curta ou longa”, afirmou.

Por fim, Felipe Melo minimizou os desfalques do Manchester City, que não contará com craque como De Bruyne e Haaland, ambos lesionados. “Não vão jogar Haaland, De Bruyne e também o Doku que é um atleta de qualidade. É um time muito bem treinado e tecnicamente tem jogadores que fazem diferença. Não podemos permitir os erros que tivemos no último jogo. São atletas que se tiver um erro, matam um jogo, por isso estão no Manchester. É uma seleção do mundo, por isso estão há cinco anos brigando no topo. Vamos trabalhar, jogar, se feliz e aproveitar esse momento. Vamos ver o que Deus quer”, afirmou.

Aliás, para chegar na decisão, o Fluminense precisou passar pelo Al Ahly com uma vitória por 2 a 0. O time egípcio, o segundo que mais esteve no Mundial, havia despachado o Al-Ittihad, time de Karim Benzema e companhia.

Estadao Conteudo