Foragido se esconde embaixo de carro, mas acaba preso em Itapemirim

Um homem que estava foragido há pouco mais de um ano foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (14), em Itapemirim. Segundo informações da corporação, uma equipe da radiopatrulha da 9ª Cia Independente, recebeu uma solicitação do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e prosseguiu até ao bairro Itaoca, para o atendimento de uma ocorrência. De acordo com a denúncia, um homem em atitude suspeita estaria nas imediações.

Ao perceber que a guarnição estava patrulhando o local, o suspeito tentou fugir pulando de um muro de aproximadamente três metros de altura. Como não conseguiu, ele decidiu se esconder embaixo de um veículo, contudo foi localizado e abordado pela equipe.

Ao consultarem no sistema, os militares constataram que se tratava de um foragido da justiça, desde 07/12/2022. Conta ele, havia com um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, pelo crime de tráfico de drogas.

No interior da residência onde o foragido se mantinha escondido, foram localizados um revólver calibre 32, juntamente com 11 munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o detido foi conduzido para atendimento médico e posteriormente apresentado à autoridade de plantão da Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com o material apreendido.