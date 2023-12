Gabi Luthai, mulher de Teo Teló, conta que perdeu um dos gêmeos

A cantora e influencer Gabi Luthai, casada com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, contou aos seus seguidores no Instagram que perdeu um dos gêmeos que estava esperando. A revelação foi feita na noite deste sábado (2).

Gabi afirmou que descobriu a gravidez precocemente, aos três meses, e que, devido a um sangramento ainda no início da gestação, corria o risco de perde os dois bebês.

“Éramos 3, os gêmeos e eu. Foi um misto de emoção e medo, porque eu corria o risco de perder os dois. Semanas antes tive um sangramento que se deu por um descolamento ovular, que pode ocorrer no comecinho da gestação. Assustei demais! A área com sangue era grande e eu precisei fazer repouso absoluto, usar medicação e mesmo assim não havia certeza de nada”, contou.

Com 11 semanas de gestação, ela e Teo foram informados pelos médicos de que um dos bebês não havia evoluído.

“Fiquei frustrada, triste, obviamente, mas parte de mim sentiu alívio porque ainda tinha outro neném crescendo ali. Pensei: eu poderia ter perdido tudo, então confiei em Deus e entreguei mais uma vez. Agradeci por ter sido casa pra esse ser, mesmo que numa passagem tão curta”, disse.

Mais segura, Gabi disse que agora já voltou aos treinos. Com um vídeo em que ela e Teo aparecem juntos, segurando um sapatinho de criança, ela escreveu “Baby Lutelo vem aí”.

Estadao Conteudo