Google revela os assuntos mais buscados de 2023; veja ranking

Você sabe quais foram os assuntos mais buscados no Google em 2023? Há muito tempo as pessoas estão acostumadas a correr para o Google quando querem saber mais sobre um assunto ou descobrir novas informações. Aliás, essa é uma prática bem comum!

Por isso, o Google Trends é uma ótima ferramenta para entender melhor qual é o interesse da maioria das pessoas que utilizam o buscador em certos momentos, pois tem as melhores e mais rápidas respostas.

Aliás, com o final do ano cada vez mais próximo, vale a pena conferir quais foram os termos e assuntos mais pesquisados durante esses últimos 12 meses. Em suma, é possível comparar esses resultados no Brasil e no mundo. Confira!

Acontecimentos

A Copa do Mundo Feminina aconteceu durante o mês de agosto de 2023 e foi o evento mais buscado do ano no Brasil. Sobretudo, na final do campeonato, quando a Espanha saiu campeã, conquistando seu primeiro título.

Em segundo lugar, esteve o submarino que desapareceu em uma missão para visitar os destroços do Titanic. Aliás, o assunto fez os internautas buscarem pela localização exata do naufrágio do navio e pelo modelo de controle remoto que foi usado para controlar o submarino.

Em suma, a lista também dá destaque para o conflito entre Israel e a Palestina em Gaza e para o eclipse solar de outubro — pois acabou virando meme nas redes sociais.

Veja os dez acontecimentos que estiveram em alta em 2023:

Foto: Thaís Magalhães/CBF

Copa do Mundo Feminina

Submarino desaparecido

Guerra em Israel e Gaza

Eclipse solar

Terremoto na Turquia

Posse do Lula

Calor excessivo

Greve de metrô em SP

Reforma tributária

Lua Azul

Personalidades

Enquanto isso… Kayky Brito e Larissa Manoela foram as duas personalidades mais buscadas em 2023, pois ambos estiveram envolvidos em polêmicas.

O ator sofreu um atropelamento grave ao atravessar a rua na orla de uma praia na Barra da Tijuca no início de setembro e ficou internado por quase um mês. Em suma, Kayky estava em um bar com o ator Bruno de Luca, que foi acusado de não prestar socorro ao amigo.

Contudo, a atriz Larissa Manoela foi assunto em alta por conta do conflito judicial com seus pais para o controle de seu patrimônio financeiro, avaliado em R$ 18 milhões. Aliás, a lista ainda inclui nomes como Ana Hickmann, Daniel Alves e Sidney Sampaio.

Veja o ranking completo:

Foto: Reprodução/Instagram

Kayky Brito

Larissa Manoela

Ana Hickmann

Daniel Alves

Sidney Sampaio

Faustão

Jeremy Renner

Bruno Mars

Dalai Lama

Taylor Swift

Política entre os assuntos mais buscados no Google 2023

A categoria de assuntos em alta na política inclui acontecimentos como a posse do presidente Lula e a reforma tributária, pois foram alvos de muitas discussões em 2023. Enquanto o debate estava acirrado nas redes sociais, as buscas subiram no Google.

Ainda aparecem personalidades que figuraram no noticiário político, como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, o ministro do Supremo de Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a primeira dama Janja.

Veja a lista completa:

Foto: Rodrigo Pozzebom/Agência Brasil

Posse do Lula

Anderson Torres

Alexandre de Moraes

Janja

Reforma tributária

Intervenção federal

Deltan Dallagnol

Marcos do Val

Sigilo de 100 anos

Bolsonaro inelegível

Mortes

A categoria ‘Mortes’ inclui as personalidades que deixarão saudades a partir deste ano, pois foram mortes que marcaram muitos fãs.

Na lista, estão grandes nomes da música como Rita Lee, MC Marcinho e Tina Turner, o ator de Friends Matthew Perry e o jogador Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do Vasco.

Aliás, em primeiro lugar estão as buscas pelo nome de Glória Maria, o que demonstra a admiração dos brasileiros pela jornalista.

Veja o ranking completo:

Foto: Reprodução/Redes sociais

Glória Maria

Rita Lee

MC Marcinho

Matthew Perry

Tina Turner

Karol Eller

MC Biel Xcamoso

Walewska

Roberto Dinamite

Luana Andrade

Shows

2023 foi um ano repleto de turnês internacionais no Brasil. Shows como Coldplay, Taylor Swift, RBD e Paul McCartney movimentaram as buscas pelos artistas no Google, pois viraram assunto recorrente nas redes sociais, com direito a memes sobre a disputa por ingressos.

Veja a lista completa:

Foto: Reprodução

Coldplay

Taylor Swift

RBD

Alok

Paul McCartney

Backstreet Boys

The Weeknd

Red Hot Chilli Peppers

Bruno Mars

Skank

Filmes

Barbie e Oppenheimer foram os filmes que mais levantaram o interesse dos brasileiros em 2023, pois eram as grandes expectativas do cinema.

Aliás, os longas, que têm perfis muito distintos, chegaram aos cinemas no mesmo dia e a disputa entre os públicos de cada obra gerou uma grande guerra de memes nas redes sociais.

Contudo, a lista também incluiu filmes que movimentaram as bilheterias como Avatar 2, Tudo em Todo lugar ao Mesmo Tempo e Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim.

Confira o ranking completo:

Foto: Divulgação

Barbie

Oppenheimer

Velozes e Furiosos 10

Guardiões da Galáxia Vol 3

Avatar 2

John Wick 4

Besouro Azul

Tudo em Todo lugar ao Mesmo Tempo

Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim

Gato de Botas 2

Séries

The Last of Us, a produção do HBO Max baseada no jogo de mesmo nome, foi um dos principais lançamentos de 2023, pois não à toa ficou em primeiro lugar nas séries mais buscadas no Google.

Além disso, o lançamento da segunda temporada de Loki e o spin-off de Família Addams, Wandinha, fizeram sucesso entre os brasileiros. Aliás, que sucesso por aqui!

Aliás, a lista ainda inclui produções atuais de sucesso como Rainha Charlotte e The Witcher, da Netflix, assim como a clássica dos anos 90 Friends.

Veja o ranking completo:

Foto: Divulgação

The Last of Us

Loki

Wandinha

Rainha Charlotte

The Witcher

Friends

Outer Banks

Depois da Cabana

Todo Dia a Mesma Noite

The Chosen

O que é?

A categoria “O que é?” reúne as principais dúvidas dos usuários sobre assuntos que estiveram em alta durante o ano. Aliás, quantas dúvidas, hein!

Portanto, o ranking com os dez termos mais procurados inclui questionamentos sobre temas presentes no noticiário político como intervenção federal, urdu e Hamas.

Aliás, também estão presentes dúvidas sobre as principais novidades das redes sociais e da Internet, pois a nova rede social Threads, as lives NPC e o chatbot ChatGPT levantaram a curiosidade dos brasileiros. Em suma, a tecnologia deixou dúvidas em 2023!

Veja a lista completa a seguir:

Foto: Reprodução/Internet

O que é intervenção federal?

O que é urdu?

O que é Hamas?

O que é Threads?

O que é anistia?

O que é NPC?

O que é Faixa de Gaza?

O que é intersexo?

O que é ChatGPT?

O que é febre maculosa?

Mulheres

Na categoria ‘Mulheres’, o Google dá destaque às principais personalidades femininas buscadas em 2023. Por causa de escândalos, polêmicas e separações, as mulheres estiveram em alta!

No topo da lista, aparecem a atriz Larissa Manoela, que ocupou o segundo lugar no ranking geral de ‘Personalidades’, a apresentadora Ana Hickmann e a cantora Taylor Swift, que estiveram em alta no noticiário e nas redes sociais.

Além delas, as participantes do BBB 23 Key Alves e Bruna Griphao também estão na lista, assim como a atriz Jenna Ortega, protagonista da série Wandinha. Em suma, mulheres de destaque!

Confira o ranking completo:

Foto: Reprodução/Redes sociais

Larissa Manoela

Ana Hickmann

Taylor Swift

Shakira

Andressa Urach

Key Alves

Bruna Griphao

Jenna Ortega

Janja

Sandy

Por que

Assim como a lista ‘O que é’, a categoria ‘Por que’ ajuda a entender as principais dúvidas dos internautas brasileiros. Por causa de polêmicas, o termo esteve em alta!

Aliás, a guerra em Gaza e o naufrágio do Titanic, que já apareceram em outras categorias, aparecem também na lista. Contudo, são termos que explicam as buscas.

Além disso, dúvidas sobre como assistir a um eclipse solar com segurança e sobre a expulsão de Rachel Sherazade de A Fazenda 15 tiveram destaque no ranking.

Confira:

Foto: Reprodução/ Instagram

Por que a guerra em Israel e Gaza?

Por que a Rachel Sherazade foi expulsa?

Por que MC Kauan foi preso?

Por que não pode olhar para o eclipse solar?

Por que o Titanic afundou?

Por que está tão quente?

Por que Dudu Camargo saiu do SBT?

Por que faltou energia hoje?

Por que Daniel Alves foi preso?

Por que não existe flor preta?

Virou trend

As principais trends de 2023 reúnem brincadeiras que viralizaram nas redes sociais. Em suma, são trends que caíram nos gostos dos internautas.

Aliás, usando ferramentas de inteligência artificial, os internautas criaram um personagem próprio inspirado nas animações da Disney e da Pixar e uma versão realista de seu futuro filho. Contudo, a brincadeira ganhou grande proporção.

Aliás, também estiveram em alta a trend do pôster personalizado do filme da Barbie e a da alma gêmea da Lua.

Veja o ranking completo:

Foto: Reprodução

Trend Disney Pixar

Trend Barbie

Trend da Lua

Trend Capa de Álbum

Trend Bruno Mars

Trend Bololo Haha

Trend da Noiva

Trend Império Romano

Trend do Sobrenome

Trend do Filho

Meme

‘Fake Natty’, ‘Suquinho de Maracujá’ e ‘Lá Ele’ são alguns dos memes que estiveram em alta em 2023, segundo o Google.

Da mesma forma, trechos de vídeos que viralizaram nas redes sociais, pois os termos ganharam repercussão também fora da Internet e atiçaram a curiosidade dos usuários do buscador.

Além disso, acontecimentos como a onda de calor aumentaram o interesse dos brasileiros por memes de sobre o assunto.

Veja os dez memes mais buscados de 2023:

Foto: Reprodução

Indo ali meme

Bellingham meme

Fake Natty meme

Suquinho de Maracujá meme

Segovinha meme

10/10 meme

Lá Ele meme

Calor meme

Flavia Big Big meme

Que tristeza meme

Comidas

Enquanto isso… ‘Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa’. Esse é início do refrão da música ‘Voando Pro Pará’, de Joelma. Em suma, fez muito sucesso!

Aliás, lançada em 2015, a canção viralizou nas redes sociais em 2023 e fez o prato típico da Região Amazônica disparar como a comida mais buscada no Google do ano. Contudo, a receita leva caldo de Tucupi, Jambu, camarão e mandioca.

Veja outros pratos que estiveram em alta nas buscas:

Foto: Reprodução/Internet

Tacacá

Bolo alagado

Salpicão de frango

Temaki frito

Roast beef

Zaatar

Arroz de cuxá

Ovo de Páscoa pistache

Pimenta de bode

Bolo de coco fofinho

Games

Hogwarts Legacy, game de mundo aberto inspirado no universo de Harry Potter, foi um dos jogos mais aguardados de 2023, figurando também no topo das pesquisas no Google da categoria. Em suma, caiu das graças dos gamers e acima de tudo foi o termo mais buscado.

Aliás, além dele, tiveram destaque os jogos Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4 e Diablo IV, pois o público se mostrou exigente em 2023!

Veja a lista completa dos jogos mais buscados do ano:

Foto: Divulgação

Hogwarts Legacy

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

Diablo IV

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Final Fantasy XVI

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Atomic Heart

Clubes de futebol

Em suma, o Al-Hilal e o Al-Nassr, times do Neymar e do Cristiano Ronaldo, respectivamente, colocaram o futebol saudita no topo das pesquisas do Google na categoria de clubes em 2023, pois foram os destaques do ano.

Além deles, grandes times do futebol europeu, como Manchester City, e o estadunidense Inter Miami, time no qual joga Lionel Messi, estiveram em alta durante o ano.

Por causa de Jorge Jesus, ídolo no Brasil, e também o time escolhido por Neymar Jr., o Al-Hilal foi o mais buscado.

Aliás, no Brasil, Vitoria e Fluminense marcaram presença, Afinal, um conquistou a Libertadores e o outro subiu para a Série A, após um campeonato emocionante na Série B do Brasileirão.

Veja o ranking completo:

Foto: Divulgação/Fenerbahce

Al-Hilal

Al-Nassr

Manchester City

Inter Miami

LDU

Vitoria

Nottingham Forest

West Ham

Fluminense

Al-Ittihad