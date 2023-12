Helena Rizzo se engasga com espinha de peixe e dá susto no Masterchef+

A chef Helena Rizzo assustou os colegas e participantes do Masterchef+ no último episódio, que foi ao ar na terça-feira (12). A jurada experimentava a moqueca preparada por Cláudio e Rachel quando avisou ter engolido uma espinha de peixe e começou a tossir. Imediatamente, ela pede por um pedaço de pão, enquanto Fogaça lhe oferece água. Helena, então, come um pouco do arroz servido junto à moqueca, o que alivia a situação.

Por serem alimentos macios, o pão e o arroz podem ser usados quando se engasga ao comer peixe, pois grudam na espinha, facilitando sua remoção da garganta.

Apesar do incidente, Helena Rizzo não comentou a situação, focando-se na apresentação do prato como um todo: “faltou um tchan, um brilho”, disse. Já Claudio mostrou-se preocupado com o resultado: “O meu mundo caiu. A pessoa não pode se engasgar com espinha”, disse.

Rachel acabou sendo uma das eliminadas da noite, junto à Ida. A dupla cozinhou um fettuccine Alfredo com frango à milanesa na prova de eliminação. “Sofri aqui para dar essa notícia”, lamentou Fogaça, afirmando que todos cozinharam bem na prova.

Estadao Conteudo