Homem mata irmão com facão na frente da mãe em Presidente Kennedy

Um homem foi morto com golpes de facão dentro de casa pelo próprio irmão e na frente da mãe, na noite deste domingo (03). O crime aconteceu na comunidade de Jaqueira, interior de Presidente Kennedy. A vítima, Rodrigo Benevides Serpa, de 38 anos, foi golpeado várias vezes pelo irmão, Roni Benevides Serpa, de 42 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por uma senhora, de 62 anos, mãe dos envolvidos. Ela relatou aos policiais que recebeu uma ligação de sua nora perguntando se seu filho de 42 anos, cunhado dela, estava em casa.

Então, minutos após responder que sim, que o filho estava no local, ouviu fortes batidas na porta e, ao sair do quarto para verificar, se deparou com a nora em pé na porta vendo o marido (seu outro filho de 38 anos) golpear o irmão diversas vezes com um facão. Ambos fugiram do local logo em seguida, tomando destino ignorado.

A vítima teve o óbito constatado no local do fato e perícia foi acionada. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.