Inauguração de pista de skate em Vila Velha conta com show de MV Bill

A nova pista de skate de Vila Velha tem endereço e ponto de referência, será em Terra Vermelha, e tem como homenageada Dona Iracema de Souza, antiga moradora do bairro e ativista pela inclusão social. Por isso a nova pista será entregue neste sábado (2) com festa para toda comunidade. Com uma área espaçosa de 816 metros quadrados, o local oferece grande variedade de obstáculos desafiadores, incluindo rampas, corrimãos, barras, escadas e plataformas elevadas, tudo projetado de acordo com as rigorosas normas técnicas de proteção e segurança para a prática esportiva.

Além disso, ao lado, também foi construída uma quadra de basquete 3×3, expandindo as opções de atividades esportivas disponíveis no local. A Prefeitura de Vila Velha não poupou esforços para tornar este espaço ainda mais acolhedor, com melhorias de infraestrutura que incluem a implantação de calçadas acessíveis e a instalação de postes de iluminação, garantindo que os moradores do bairro e arredores desfrutem de acessibilidade e segurança ao utilizarem essa instalação esportiva de última geração.

Este é um marco significativo para a comunidade local e promete ser o palco perfeito para eventos como o Conexão Vila Velha: Rap, Skate e Vibrações Urbanas, que vai contar com campeonato de skate, basquete de rua, graffitti, dança e o show do rapper MV Bill.

O prefeito Arnaldinho Borgo disse que a entrega é carregada de simbolismo. Segundo ele porque representa união e construção coletiva entre comunidade a administração da cidade.

“Não é apenas a construção de uma pista de skate. É o conjunto de tudo o que ela representa para nós como gestão pública e os moradores, que se unem na construção de um equipamento público que será ponto de encontro, de referência, na promoção social pelo esporte e pela cultura. Mais do que isso é a valorização de espaços públicos em áreas que antes não recebiam investimentos. Estamos muito motivados e vamos continuar levando equipamentos públicos transformadores até as comunidades”, explicou o prefeito Arnaldinho.

Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes também ressaltou a importância coletiva, com grande importância dos movimentos culturais, sociais, esportivos da Grande Terra Vermelha, na construção do espaço que será palco de novas histórias dos moradores da região.

“O projeto foi pensado e desenvolvido com muito carinho pela equipe para atender demanda dos praticantes de skate. Tudo seguindo as normas técnicas de proteção e segurança para a prática esportiva. Além da pista de skate, a prefeitura vai entregar uma quadra de basquete 3×3. As melhorias incluem também implantação de calçada cidadã e instalação de postes de iluminação, garantindo mais acessibilidade e segurança aos moradores”, afirmou a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante.

Conexão Vila Velha

O Conexão Vila Velha, evento que marca a inauguração da nova pista de skate Iracema de Souza, começa às 14h com a arte urbana tomando conta do espaço, com a intervenção de Graffiti Nico GDT. Em seguida, às 14h30, teremos o Campeonato Best Trick de Skate, onde skatistas competirão pela melhor manobra. As categorias incluem feminino e masculino, tanto para iniciantes quanto para os mais experientes. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados em uma cerimônia às 17h30.

Às 15h, o palco será ocupado pelo Urban Axé Dance, uma contagiante apresentação de dança que envolve uma batalha Tik Tok. O grupo tem se dedicado à dança na Região 5 por 13 anos. O grupo tem trabalhado voluntariamente com crianças, adolescentes e jovens, oferecendo momentos de aprendizado e lazer por meio da dança, ajudando a fortalecer os laços comunitários.

Às 15h30, o Red Land realiza um torneio de basquete de rua de 30 minutos com três jogos emocionantes. Além disso, os entusiastas da modalidade terão a oportunidade de testar suas habilidades de arremesso em um torneio especial, com prêmios para aqueles que demonstrarem precisão.

Em seguida, às 16h, o grupo de rap Pacto Mob subirá ao palco para apresentar seu EP Volume Zero e trechos de suas próximas músicas. Esse coletivo reúne artistas de vários segmentos da cultura underground, incluindo William Junio, Ruzzel Marques, Fabio (Vegano MC), Hiderdon (Hapino MC), Cadmu (Kadmus), e Fabio (EFIGE). A maioria dos integrantes é de Vila Velha, com uma forte ligação com a região de Grande Terra Vermelha.

O ponto alto, que vai encerrar o evento a partir das 18h, é o show de MV Bill, um dos nomes mais respeitados do rap brasileiro que subirá ao palco para um show histórico. Rapper, escritor, ator, cineasta e ativista, MV Bill possui uma carreira sólida que começou em 1988. Seu primeiro álbum, “Traficando Informação”, lançado em 1998, marcou o início de sua jornada musical, que inclui outros álbuns, como “Declaração de Guerra”, “Falcão, o Bagulho é Doido” e “Causa e Efeito”. Além de sua carreira musical, MV Bill é conhecido por seu ativismo social e por obras literárias, como “Cabeça de Porco” e “Falcão – Meninos do Tráfico”.

“Este evento é um exemplo notável de como a cultura e o esporte podem se fundir para criar uma experiência enriquecedora para nossa comunidade. Destaco a importância de investirmos em oportunidades que celebra a nossa identidade cultural, além de fortalecer o tecido social. Através da música de MV Bill e das manobras incríveis no campeonato de skate, estamos fortalecendo laços, promovendo a inclusão e estimulando talentos locais. Continuaremos a apoiar iniciativas como esta, que são essenciais para o crescimento e a vitalidade de nossa cidade”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

O evento é realizado pela Prefeitura de Vila Velha, com apoio do coletivo R5.

Serviço:



Conexão Vila Velha: Rap, Skate e Vibrações Urbanas

Sábado (2), a partir das 14h

Pista de Skate Iracema – Rua Lucimery Stein Lima (rua G), em Terra Vermelha

Gratuito