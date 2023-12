Influenciadora faz tatuagem na Farofa da Gkay, mas tatuador comete erro

A badalada Farofa da Gkay conta com comida, bebida e até tatuagem liberada. Por isso, uma das convidadas, a influenciadora Leide Diana, aproveitou para fazer uma nova tattoo – mas só depois viu que algo estava errado.

A influenciadora pretendia tatuar a frase “Só tem propósito quem suporta o processo”, no braço. No entanto, viu em seguida que faltou uma letra (o “o”) e o resultado foi: “Só tem propósito quem suporta processo”.

Leide apareceu em vídeo incomodada e disse, ainda, que resolveria ainda naquele dia. “Eu vou lá agora mandar ele botar colocar o ‘o'”, falou.

Na manhã da quarta-feira, 6, ela mostrou que conseguiu resolver, mas o erro divertiu seguidores. “Poderia ter ficado como estava, nesse mundo dos famosos é um processando o outro mesmo”, brincou uma internauta. “Ficou todo torto”, disse o amigo de Leide, o influenciador Alvxaro.

Estadao Conteudo

