Lucas Lucco anuncia pausa na carreira e Vargem Alta substitui show

O cantor Lucas Lucco anunciou que decidiu fazer uma pausa na carreira nesta quinta-feira (7), para cuidar da saúde mental. O artista tinha um show agendado em Vargem Alta neste sábado (8). A Prefeitura do município substituiu a atração pelo cantor Felipe Araújo.

Lucco foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e contou ter tido “inúmeras crises” desde o dia 7 de novembro. Lucas publicou uma carta escrita por ele mesmo no Instagram para falar sobre o assunto.

Segundo ele, desde a data, o cantor não apresentou sintomas do transtorno por apenas três dias. O artista disse que já realizava tratamento para o TAB, mas optou por buscar um profissional especializado em seu caso, que “mudou totalmente a abordagem para ajudar na estabilização”.

“Eu tenho certeza que vou passar por cima disso, de novo”, escreveu. “Mas preciso de uns dias em casa até conseguir me recuperar e me sentir bem com essa mudança.”

O cantor comentou que “ama o seu trabalho”, mas disse que o TAB consegue “limitar muito”. Ele pediu desculpas às pessoas que iriam aos shows marcados para este final de semana, mas ressaltou que a pausa é importante.

“Tem feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser muito, muito doloridas”, refletiu. Por fim, ele fez um pedido para que as pessoas sejam gentis uma com as outras.

“Seja gentil com todo mundo, porque você nunca sabe o que aquela pessoa está vivendo nos bastidores e que muitas, ao sair de casa, escolhem uma máscara para usar por aí”, concluiu.

Estadao Conteudo