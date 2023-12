Luto na música gospel: famoso cantor morre aos 30 anos

Morreu nesta quinta-feira (14), o cantor gospel Pedro Henrique, aos 30 anos. A morte foi confirmada por meio de uma publicação feita pela sua gravadora, a Todah Music, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Pedro continuava ativo nas redes sociais até quarta-feira (13). Ele publicou stories no Instagram mostrando que havia chegado a Salvador, na Bahia. Em sua última publicação, o artista publicou que estava em Feira de Santana, no interior do Estado. O cantor tinha um show marcado em um evento privado na capital baiana no mesmo dia.

“Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação”, escreveu a gravadora do artista na postagem. “Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado.”

Na sequência, a empresa falou sobre o legado do cantor para a música gospel. “As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz”, disse.

A gravadora também declarou que “o segmento da música cristã está de luto”. “O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique. Até breve, querido irmão”, finalizou.

Pedro Henrique começou a dar seus primeiros passos na música aos 3 anos, conforme informações da empresa. Ele passou a se dedicar profissionalmente à área em 2015, época em que publicava vídeos de covers no YouTube. Em 2019, o cantor lançou o álbum Grande é o Senhor.

O artista morava no Rio de Janeiro. Um de seus maiores sucessos foi Descendência, música que possui 24 milhões de visualizações no YouTube.

Estadao Conteudo