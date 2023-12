Mãe pede doação para filha de 6 meses internada em hospital de Cachoeiro

A mãe Kevillyn Lopes da Silva, está pedindo doações para a filha, Emilly Ferreira da Silva, de apenas 6 meses, que está internada no Instituto do Coração do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), desde do dia que nasceu, para o tratamento de um problema no coração.

Segundo Kevillyn, a filha nasceu com um probleminha no coração devido a complicações no parto. “Minha filha já nasceu com esse problema. Tive complicações no parto quando ela nasceu. Passou do tempo e induziram o parto pra ser normal, sendo que era cesária”, disse.

Kevillyn disse, ainda, que está cuidando da filha sozinha e que o pouco do dinheiro que recebe ajuda no tratamento da filha. “Fralda e assistência só eu que ajudo, pois fico de companhia com ela no hospital. Por conta disso, não tenho tempo de trabalhar. O que ajuda é o R$ 600,00 que recebo”, explicou.

Emilly Ferreira da Silva, de 6 meses, está precisando de doações de fraldas, shampoos, sabonetes, lenço umedecidos, entre outros produtos de higiene.

A mãe, Kevillyn, pede que quem sentir o desejo no coração de doar e puder ajudar, as doações podem ser entregues na portaria de vidro do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). As doações também podem ser feitas através de pix, pelo número (28) 99939-7035.