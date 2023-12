Maíra Cardi e Primo Rico se casam e defendem comunhão total de bens

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, anunciou na tarde da segunda-feira (25), Dia de Natal, que se casou no civil com a influenciadora Maíra Cardi. Na publicação, ele afirma que o casal oficializou a união na véspera em regime de comunhão total de bens, o que classificou como “uma decisão difícil e carregada de julgamentos”.

“Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar”, escreveu Nigro, que em agosto deste ano já havia realizado uma cerimônia “secreta” para oficializar a união. “Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?”

O influenciador equiparou o casamento a “uma decisão de negócio”, onde precisa “se preparar para um plano B em caso de problemas”. “Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro?”, questionou.

Depois, na mesma publicação, escreveu: “Erros acontecem, somos humanos e pecadores, estamos longe de sermos perfeitos, mas se você crê no que está escrito, e as palavras que saíram de sua boca ao casar são verdadeiras, não trate seu casamento como um negócio.”

Em julho, Maíra Cardi rebateu críticas de que estaria “controlando” o visual do noivo e disse que é ele quem faz a gestão financeira dos dois. “Toda vez que saio, ele decide qual é o carro, o motorista que vai me levar, e, dependendo da hora e do trajeto, ele faz as alterações para garantir a minha segurança”, escreveu. “Meu marido é responsável pela gestão do dinheiro, das empresas e por decidir quais trabalhos faremos em termos de publicidade, como palestras, campanhas ou qualquer outro tipo de trabalho, e eu decido se aceito ou não.”

