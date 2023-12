Marrone é afastado temporariamente dos palcos; saiba o motivo

O cantor sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno, terá que ficar afastado dos palcos pelo menos até o dia 12 de dezembro. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele terá que fazer um tratamento por conta de um problema urinário.

A assessoria do cantor também informou que os compromissos já assumidos pela dupla serão cumpridos apenas por Bruno. São quatro shows: na cidade de Avaré (SP), na noite desta sexta-feira, 8; em Curitiba (PR), no dia 9; uma apresentação no cruzeiro promovido pelo cantor Daniel no dia 10; e, por fim, um show corporativo em Belo Horizonte (MG) no dia 12.

Marrone, que no ano passado também ficou afastado dos palcos para tratar de um problema no estômago, não fez qualquer comentário nas redes sociais sobre o período que ficará longe do palcos.

Já Bruno, ao comunicar uma mudança de data da apresentação de Avaré, terminou o vídeo dizendo: “Mesmo apesar (sic) do Marrone não ir, eu vou fazer a parte do Marrone”.

Estadao Conteudo