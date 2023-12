Mercado de trabalho: veja dicas para ser contratado neste fim de ano

Com a aproximação das festas de fim de ano, as empresas se preparam para o aumento significativo no movimento de clientes, especialmente no setor varejista. Diante desse cenário, surgem oportunidades valiosas para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho ou expandir suas experiências profissionais. Este período é marcado pela oferta de vagas temporárias, que não apenas supre as necessidades sazonais das empresas, mas também serve como uma porta de entrada para oportunidades mais duradouras.

E na era digital, as redes sociais profissionais, com destaque para o LinkedIn, desempenham um papel crucial na busca por uma vaga de trabalho. Segundo Claudimir Matos, que é especialista em Administração Estratégica e docente dos cursos de Gestão da Estácio, para quem busca uma vaga de emprego nesse contexto específico, é essencial adotar uma abordagem estratégica e abrangente, considerando as nuances do mercado de trabalho durante essa temporada. Ele destaca que a utilização de plataformas online de emprego é um primeiro passo importante.

“Sites especializados, como Indeed, InfoJobs e LinkedIn, oferecem uma variedade de oportunidades disponíveis no mercado, muitas das quais são temporárias e voltadas para atender à demanda sazonal. Essas plataformas proporcionam um panorama amplo das vagas disponíveis, permitindo que os candidatos explorem diferentes setores e encontrem oportunidades alinhadas às suas habilidades e interesses”, afirmou.

Ele afirma ainda que os candidatos devem manter perfis nas redes sociais profissionais atualizados e também participar de grupos e comunidades relevantes para interagir diretamente com recrutadores e profissionais do setor. Outra dica é publicar conteúdo relacionado à área de atuação, compartilhar experiências profissionais e conectar-se estrategicamente com profissionais-chave, que podem abrir portas inesperadas.

Contudo, o professor Claudimir destaca que a busca online não deve ser a única estratégia a ser utilizada por aqueles que procuram uma vaga temporária no final do ano. Segundo ele, a procura pessoal e a demonstração de interesse presenciais nas empresas podem ser poderosos diferenciais em um processo de contratação.

“Visitar pessoalmente lojas e estabelecimentos que geralmente contratam temporários durante o final de ano é uma prática que pode destacar os candidatos. Esse esforço extra mostra não apenas proatividade, mas também um interesse genuíno na oportunidade e na empresa. Encontrar uma vaga de emprego neste fim de ano requer uma combinação de abordagens. Da exploração online à visitação pessoal, da otimização do perfil no LinkedIn à adaptação às demandas específicas do mercado. Este é um período em que a proatividade, a adaptabilidade e a determinação podem fazer a diferença em uma busca de emprego bem-sucedida”, afirmou.

Dicas para um bom currículo

Claudimir Matos lembra que quando alguém busca elaborar um bom currículo, é essencial adotar estratégias que se destaquem em um mercado competitivo. Segundo ele, inicialmente, deve-se garantir um formato profissional, utilizando fontes legíveis e organizando as seções de maneira clara. As informações de contato precisam ser atualizadas para facilitar o contato dos recrutadores. Além disso, o especialista recomenda incluir um objetivo profissional claro, seguido por um resumo executivo que evidencie as principais habilidades, experiências e conquistas. Na seção de experiência profissional, é indicado listar as vivências em ordem cronológica inversa, destacando responsabilidades e, sempre que possível, incluindo conquistas mensuráveis.

De acordo com o professor da Estácio, ao abordar a formação acadêmica e certificações, detalhes como o nome da instituição, curso e ano de conclusão devem ser fornecidos. Uma seção dedicada às habilidades-chave alinhadas aos requisitos da vaga é crucial.

“É importante adaptar o currículo para cada aplicação, enfatizando experiências e habilidades específicas que correspondam às necessidades do empregador. Experiências voluntárias e atividades extracurriculares relevantes podem ser incluídas. A linguagem utilizada ao descrever responsabilidades e conquistas deve ser positiva e orientada para a ação, proporcionando uma visão clara do que foi realizado nas organizações anteriores. A revisão cuidadosa do currículo em relação a erros gramaticais e ortográficos é essencial. Manter o perfil no LinkedIn atualizado e alinhado com o currículo é importante, já que muitos recrutadores verificam perfis online”, destacou.

Outra dica importante para o currículo, é prestar atenção à estética, utilizando um layout limpo e agradável visualmente. O professor Claudimir afirma que ao seguir essas dicas, o candidato poderá criar um currículo que não apenas destaca suas qualificações, mas que também possa impressionar os empregadores pela organização, aumentando suas chances de se destacar no processo seletivo.

Dicas para entrevista de emprego

Após a análise do currículo, chega a hora da entrevista. Segundo o especialista, quando o candidato está se preparando para uma entrevista, é fundamental que ele adote estratégias que garantam um bom resultado e cause uma boa impressão nos recrutadores.

“O candidato deve realizar uma pesquisa prévia detalhada sobre a empresa, compreendendo sua missão, valores, produtos ou serviços oferecidos, bem como as últimas notícias relacionadas. Essa preparação demonstra que o candidato possui um interesse verdadeiro na instituição, e que ele se preparou bem para a entrevista. Além de entender a empresa, o candidato deve familiarizar-se com os requisitos específicos da vaga. Destacar suas habilidades e experiências alinhadas com as expectativas do cargo mostra como ele pode contribuir para o sucesso da equipe”, afirmou o professor, acrescentando outras dicas:

– Antecipar as perguntas comuns feitas em entrevistas e praticar as respostas. Isso ajuda o candidato a ganhar confiança e clareza durante a entrevista. Ele deve preparar exemplos concretos de situações passadas em que enfrentou desafios, superou obstáculos ou contribuiu para o sucesso de projetos.

– Demonstração de entusiasmo pela oportunidade. O candidato deve mostrar que não está apenas interessado na vaga, mas também entende e se identifica com a cultura da empresa.

– Vestimenta alinhada com a cultura da empresa. Geralmente, optar por roupas mais formais é a melhor abordagem, mas isso pode variar dependendo do setor e da cultura organizacional. Manter uma postura ereta e utilizar uma linguagem corporal confiante são aspectos fundamentais para o candidato. Ele deve manter contato visual com os entrevistadores, sorrir quando apropriado e evitar gestos nervosos que possam transmitir ansiedade.