Misturar café com medicamentos tem riscos? Médico especialista explica

Café, a segunda bebida mais consumida do mundo, tem seus riscos e benefícios. Consumindo moderadamente, os benefícios superam e muito os riscos. Entretanto, é uma bebida que têm uma boa ação anti-inflamatória e bom estimulante para o controle do sono.

Portanto, o bom café é preparado de várias maneiras, seja ralo ou até mais forte e consumido em vários horários do dia, seja de manhã ou durante a tarde. Além disso, tem aqueles que usam medicamentos durante o dia para tratamento de algum tipo de doença, pois é aí que precisam ficar em alerta se pode ou não consumir café com medicamentos.

O que acontece se tomar remédio com café?

Conforme explica o médico Adriano Munhões Martins, não pode ser consumido café com medicamentos, pois o café pode tirar os efeito do medicamento e causar maiores problemas de saúde.

“O ideal é não tomar nenhum medicamento, único e exclusivamente, com café. O medicamento tem que ser consumido com água, que é uma bebida realmente neutra. Pois, os medicamentos de via oral, foram feitos para serem ingeridos com água”, relata.

Pode tomar dipirona depois de tomar café?

“O dipirona pode ser tomado após o café? Pode. Se o paciente tiver com um quadro febril, com quadro de dor intensa. Mas, o ideal é fazer a ingestão desses medicamentos de uma a duas horas, antes ou depois de tomar uma xícara de café”, explica.

Quais remédios não pode tomar com café?

“Existem, obviamente, algumas classes principais de medicamentos que devem ser evitadas consumir junto ou próximo do consumo do café como: medicamentos anti-hipertensivos, algumas classes de antibióticos, sedativos e antidepressivos”, explica o Dr. Adriano.