Morre Davi Furlan, jovem cachoeirense que lutava contra câncer raro

Morreu na noite desta segunda-feira (11) o jovem cachoeirense Davi Furlan, aos 16 anos de idade. Desde 2021, Davi vinha lutando contra um tipo raro de câncer, um osteossarcoma na tíbia direita.

Na época, a família buscou ajuda para realizar uma cirurgia em São Paulo e uma grande corrente de solidariedade de formou. Em apenas dois dias, foram arrecadados R$ 400 mil para o tratamento do garoto.

No entanto, após a cirurgia Davi teve algumas complicações e, no ano passado, um novo câncer foi descoberto, desta vez próximo ao seu coração. A família tentava arrecadar mais recursos para nova cirurgia.

Davi estava internado em um hospital de Cachoeiro e, infelizmente, não resistiu. Ele faleceu por volta das 22h desta segunda (11). A morte foi confirmada pelo pai, Rogério Pereira.

O velório de Davi está sendo realizado desde às 7h no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, e segue até às 13h. Depois o corpo será levado para o enterro no cemitério de Belém, em Vargem Alta, município vizinho.