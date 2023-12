Morre idosa atropelada por motorista bêbado em avenida de Cachoeiro

Morreu, na manhã desta terça-feira (19), a idosa Creuzeli Fardin Simonato, de 68 anos, vítima de um atropelamento, no dia 2 de dezembro, na avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista, Zaniel Louzada dos Santos, de 59 anos, estava bêbado e fugiu sem prestar socorro à vítima.

O filho, Alan Fardin, informou que ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, recebendo todos os cuidados necessários, mas infelizmente, faleceu nesta terça-feira (19).

Relembre o acidente

Creuzeli Fardin Simonato tentava atravessar a faixa de pedestre na avenida Aristides Campos, na noite do dia 2 de dezembro, quando foi atingida em cheio pelo carro de Zaniel Louzada dos Santos, de 59 anos.

Zaniel fugiu, foi perseguido, encontrado no bairro Alto União, em Cachoeiro e preso, mas foi solto após a Justiça conceder a liberdade provisória e intimado a pagar uma fiança de R$ 3 mil.

