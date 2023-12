“Minha mãe corre risco de vida”, diz filho de idosa atropelada em Cachoeiro

A idosa, Creuzeli Fardim Simonato, de 68 anos, foi vítima de um atropelamento, no último dia 2 de dezembro, na avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista, Zaniel Louzada dos Santos, de 59 anos, estava bêbado e fugiu em seguida, sem prestar socorro à vítima.

O filho, Allan Fardim, informou que a mãe segue internada desde sábado (2), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia e passará por cirurgias. “Minha mãe teve politraumatismo, e segue em um sono profundo. Ela estava tendo algumas reações corporais de interação após falas das visitas, e reflexos. Mas, desde último sábado, isso vem diminuindo. Além disso, passará por uma cirurgia traquio, hoje ou amanhã, para retirar a entubação da boca, e por direto na garganta”, disse.

Segundo Allan, a Creuzeli está intubada e realizará alguns exames no decorrer dos dias, para saber se houve alguma lesão grave. “O procedimento da intubação na garganta é um protocolo habitual, pois a entubação pela boca não deve ultrapassar os dez dias. Também até amanhã fará uma tomografia, para verificar se houve redução no sangramento cerebral e possíveis lesões. Além de conferir o estado neurológico”, relatou.

Portanto, Allan disse que está indignado com a forma da situação do responsável ter tido a oportunidade de pagar fiança e ser solto, enquanto Creuzeli está internada e correndo risco de vida.

“A minha reação quando soube que um juiz determinou a soltura do meliante, foi de inconformidade com nosso sistema judiciário. O magistrado nem ao menos considerou a gravidade em que minha mãe se encontra. O motorista bêbado está livre para viver sua vida, enquanto, minha mãe está presa em um leito de hospital com risco de vida ou de incapacidade motora”, explicou.

O motorista, Zeniel Louzada dos Santos, de 59 anos, foi solto após a Justiça conceder a liberdade provisória e intimado a pagar uma fiança de R$ 3 mil.