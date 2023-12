Motorista bêbado que atropelou idosa em Cachoeiro está preso

O motorista que atropelou uma idosa na faixa de pedestres, em Cachoeiro de Itapemirim, e fugiu sem prestar socorro à vítima está preso. A informação foi confirmada pela Polícia Civil – PC.

O homem, de 59 anos, atropelou a aposentada Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, quando ela estava atravessando uma faixa de pedestres na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, na noite do último sábado (03). Logo após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Porém, o motorista foi perseguido pelas ruas por um motociclista que presenciou o acidente. (confira o vídeo no final da matéria).

De acordo com a Polícia Militar, Creuzeli foi socorrida pelo Samu 192 em estado grave e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Com o impacto da batida, a vítima sofreu politraumatismo, incluindo craniano.

A PM informou ainda que realizou um cerco e encontrou o veículo estacionado em uma rua no bairro Alto União. O condutor também foi encontrado escondido nos fundos de uma residência.

O homem fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, e foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave no trânsito decorrente de veículo conduzido por motorista com a capacidade psicomotora alterada previsto(s) no(s) Art. 303, §2º c/c Art. 303, §1* na forma do art. 302, §1″, II e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal N 9.503/97), haja vista que praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor resultando lesão corporal de natureza grave (perigo de vida) praticada na faixa de pedestre e sem prestação de socorro.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. ⠀

⠀