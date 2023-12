Motorista que atropelou idosa em Cachoeiro é solto após pagar fiança

O motorista Zeniel Louzada dos Santos, de 59 anos, que atropelou uma idosa na faixa de pedestres em Cachoeiro de Itapemirim, e fugiu sem prestar socorro, está solto. A Justiça concedeu liberdade provisória a Zeniel durante audiência de custódia realizada na tarde desta segunda-feira (04). Ele foi intimado a pagar uma fiança de R$ 3 mil.

O acidente foi registrado na noite do último sábado (02), na avenida Aristides Campos, bairro Nova Brasília. Logo após atropelar a aposentada Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, o motorista fugiu do local, mas foi perseguido por um motociclista e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

O homem fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, e foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.

Na decisão, o juiz Bernado Fajardo Lima considerou que o autuado não possuía registro criminal e o fato não justifica a prisão preventiva.

“No caso em tela, o autuado foi preso em flagrante, logo após ter se envolvido em um acidente automobilístico (atropelamento com vítima não fatal) e acusado de estar conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Pois bem, considerando que o Ministério Público opinou pela liberdade provisória e em razão das recentes modificações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti Crime”, sendo inviável a decretação da prisão preventiva de ofício, bem como pelo autuado ser tecnicamente primário, que o fato não justifica a prisão preventiva e pela ausência no caso concreto os requisitos objetivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do indiciado, elencados no art. 313, do CPP. Por todo exposto, concedo a Zeniel Louzada dos Santos a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança”, diz um trecho da decisão.