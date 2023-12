Movimento aumenta na rodoviária de Cachoeiro; Confira

A movimentação no terminal rodoviário Gil Moreira, em Cachoeiro, começa a aumentar a medida que o fim do ano se aproxima. A procura maior é pelo litoral.

De acordo com o fiscal de uma empresa de ônibus, Rodinei Galito, a rodoviária já está vivenciando uma aumento de pessoas desde a última quarta-feira (27) e deve ter ainda mais movimento neste sábado (30), quando alguns passageiros procurarão o terminal para se deslocarem para outras cidades, em especial para as praias.

“A empresa já opera com 30% a mais da frota para atender toda a demanda e trabalhamos com horários extras. Se for necessário, vamos aumentando mas por enquanto, está sendo satisfatório”, disse.

Segundo ele, há horários de pico na rodoviária quando carros de outras empresas chegam e saem para outras localidades, levando passageiros para dentro e fora do Espírito Santo. Porém, de maneira geral, a movimentação tem sido tranquila tendo em vista que que os carros extras estão suprindo a demanda de forma organizada, ou seja, os passageiros já chegam no terminal e embarcam, sem necessidade de espera.

Foto: Helena Valadão