Mulher é presa em flagrante por suspeita de sequestro de bebê

Uma jovem, de 27 anos, foi presa em flagrante por ter suspeita de ter sequestrado uma bebê, de três meses, na manhã do último domingo (3), na Avenida Alcântara Machado, no Brás, região central de São Paulo. Policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de sequestro e, no endereço indicado, o bebê foi encontrado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, a criança estava desaparecida desde o último sábado (2).

De acordo com a investigação, foi verificado ainda que a mulher que estava com a menina era procurada pela Justiça. A SSP não deu detalhes do motivo.

A jovem foi levada ao 8º Distrito Policial (Brás), onde o caso foi registrado como captura de procurado, sequestro e cárcere privado. Ela foi encaminhada à audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Estadao Conteudo