Motociclista é socorrido após ser atingido por caminhão em Mimoso

Um motociclista, de 57 anos, precisou ser socorrido, na noite da última segunda-feira (4), após a moto em que ele estava ser atingida por um caminhão, na Rodovia ES 391, em Mimoso do Sul.

A Polícia Militar (PM) informou que a equipe foi acionada pelo Ciodes para prosseguir até a Rodovia Rubin Rangel para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Aliás, ao chegarem no local, os militares encontraram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), prestando os primeiros atendimentos.

A vítima, de 57 anos, relatou aos policiais que descia a Rodovia sentido a BR-101, quando um caminhão fez uma ultrapassagem proibida. Na curva, mais a frente do local, o caminhão encontrou com um carro que seguia no sentido contrário. Entretanto, para não causar colisão frontal, o motorista do caminhão retornou para a pista e atingiu o motociclista, caindo no asfalto.

Portanto, após identificar o acidente, o motorista do caminhão parou e prestou socorros a vítima até a chegada do Samu. Os militares perguntaram ao motociclista sobre as características da placa e do caminhão, porém, a vítima não soube informar.

A vítima foi socorrida com dores no tórax pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.