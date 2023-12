Mutirão vai retirar excesso de fios em postes de energia em Cachoeiro

A pedido da Prefeitura de Cachoeiro, a EDP (concessionária dos serviços de energia do Espírito Santo) está coordenando um mutirão de limpeza de fiação excedente de postes de energia da cidade. Durante o planejamento das ações, que contou com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb), uma reunião foi realizada com empresas de telecomunicações, como televisão e internet, que utilizam os postes de energia de Cachoeiro para a prestação de seus serviços.

Na ocasião, os representantes dos empreendimentos foram informados da importância da ação e apresentados ao cronograma do mutirão. Os serviços, que estão sendo executados por funcionários dessas empresas, incluem limpeza, higienização, ordenamento e retirada de cabos obsoletos.

Iniciado no bairro Paraíso, o mutirão já passou por ruas como Sabina Scádua Fardim, Alcina Carneiro Martins e Líbio Vieira Machado, e seguirá por outras 23 vias da região. Posteriormente, o mutirão se concentrá em ruas do Centro de Cachoeiro.

A proposta da iniciativa é organizar a distribuição dos cabos de telecomunicação para permanecerem visualmente agradáveis, o que contribui para a redução da poluição visual nas áreas urbanas, além de garantir a segurança nas vias públicas, para pedestres e condutores.

“Estamos comprometidos em promover um ambiente urbano mais agradável e seguro para todos. Essa iniciativa visa, não apenas, organizar a distribuição dos cabos de telecomunicação, mas também reduzir significativamente a poluição visual em nossas áreas urbanas. É uma maneira de promover a harmonia entre o desenvolvimento tecnológico e a preservação do ambiente urbano mais seguro”, destaca o secretário municipal Antônio Carlos Valente.