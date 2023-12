Natal Luz ilumina Centro de Vitória com programação especial

Atrair público para o centro da capital capixaba e gerar movimentação no comércio local. Esse é o objetivo do Natal Luz, com apresentações com corais e orquestras, além de projeções de vídeo e iluminação, que o escritório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) no Centro de Vitória receberá neste fim de ano.

Localizado em frente à Praça Costa Pereira, o local contará com iluminação e programação musical com temática natalina, que prometem aquecer as vendas de fim de ano no centro da cidade. “Com as noites iluminadas, nosso Natal Luz incentiva a circulação de consumidores na região. Além disso, o Sebrae se coloca à disposição para orientar os lojistas a tornarem suas vitrines mais atrativas, especialmente nessa temática de festas de fim de ano”, explicou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O Natal Luz do Sebrae acontece nas noites de 11 a 22 de dezembro. Em sua primeira edição, é aberto ao público, bastando levar 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo, para doação, para conferir essa programação repleta de luzes e música.

No sábado, 16 de dezembro, o Sebrae trará uma noite ainda mais especial para o Sesc Glória, o Natal de Todos os Sonhos. A partir das 19h começa a projeção mapeada de luzes, com concerto especial a partir das 20h. A apresentação será da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com a convidada Priscila Olegário.

Confira a programação:

11 de dezembro

18h30 – Banda da Guarda Municipal

18h50 – Coral Infantil Sons do Coração de Guarapari e Cia. Musical Allegro

12 de dezembro

18h30 – Coro Infantil Fafi

13 de dezembro

18h30 – Coral Adulto Fafi

14 de dezembro

18h30 – Orquestra Sonatha – Hariton Nathanailidis

15 de dezembro

18h30 – Coral da Catedral

16 de dezembro – Natal de Todos os Sonhos no Sesc Glória

19h – Projeção mapeada

20h – Concerto especial

20h – Solenidade de abertura: Orquestra Sinfônica do Espírito Santo convida Priscila Olegário

18 de dezembro

18h30 – Coral Viva Você Sedu

19 de dezembro

18h30 – Coral Serenata D’Favela

20 de dezembro

18h30 – Orquestra de Flauta – Banda Flauta Kadoshi

21 de dezembro

18h30 – Coral Serenata D’Favela

22 de dezembro

18h30 – Orquestra de Flauta – Banda Flauta Kadoshi

19h – Banda da Guarda Municipal