OAB-ES inaugura nova sede em Guaçuí, com presença do presidente estadual

O municipío de Guaçuí recebeu, na tarde da última sexta-feira (8), a nova sede da 6ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Espírito Santo.

O evento contou com a presença de diversas autoridades na área jurídica no ES, entre eles o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

De acordo com o presidente da subseção, Luiz Bernard Sardenberg Moulin, este novo local, cujo nome presta uma singela homenagem ao seu pai, Luiz Ferraz Moulin, ex-prefeito do municipío e procurador geral de Muniz Freire, falecido neste ano, tem uma grande importância para a região do Caparaó capixaba uma vez que está totalmente pronta e equipada a atender os 300 advogados vinculados nos municípios de Guaçuí, Divino de São Lourenço, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Apiacá e Bom Jesus do Norte.

” Sinto-me honrado em poder entregar esta sede para Guaçuí, e que presta esta homenagem ao meu pai, um homem que foi um visionário, que muito fez pela nossa cidade”, declarou o presidente, emocionado.

A sede

Essa nova sede está equipada com dois escritórios coletivos para advogados realizarem atendimento aos clientes confortavelmente, em ambiente privativo, climatizado, com computador e internet. Além disso são seis estações de uso coletivo de computadores e impressora à disposição da advocacia.

De acordo com o presidente da 6ª subseção, haverá, ainda, um auditório para realização de eventos, com capacidade para 50 pessoas.

“Uma estrutura de altíssimo nível que em nada deixa a desejar de sedes de grandes centros. E para nós, tem um grande significado já que demonstra a preocupação da OAB em atender com conforto e comodidade também os profissionais do interior do Estado”, comentou o presidente.

Foto: Danielle Freitas