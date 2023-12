Subseção da OAB de Guaçuí ganha nova sede

A partir das 15h desta sexta-feira (8), Dia da Justiça, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Guaçuí passar a operar em uma nova sede.

Localizada na Avenida Agenor Luiz Tomé, s/n, Edifício Luiz Ferraz Moulin, Centro de Guaçuí, a nova sede é, de acordo com o presidente Luiz , a 6ª Subseção agora conta com uma estrutura própria, mais moderna e equipa, pronta para atender aos cerca de 300 advogados vinculados nos municípios de Guaçuí, Divino de São Lourenço, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Apiacá e Bom Jesus do Norte.

É uma sede regional que atende não só a esses municípios mas advogados do Brasil inteiro, realizando, em média, por volta de 100 atendimentos a advogados e população em geral.

Recebeu o nome do ex-prefeito de Guaçuí, advogado, sociólogo, professor e procurador geral do municipío de Muniz Freire, Dr. Luiz Ferraz Moulin, falecido em março de 2023.

A sede

Essa nova sede está equipada com dois escritórios coletivos para advogados realizarem atendimento aos clientes confortavelmente, em ambiente privativo, climatizado, com computador e internet. Além disso são seis estações de uso coletivo de computadores e impressora à disposição da advocacia.

De acordo com o presidente da 6ªsubseção, Luiz Bernard Sardenberg Moulin, haverá ainda, um auditório para realização de eventos, com capacidade para 50 pessoas.

“Uma estrutura de altíssimo nível que em nada deixa a desejar de sedes de grandes centros. E para nós, tem um grande significado já que demonstra a preocupação da OAB em atender com conforto e comodidade também os profissionais do interior do Estado”, comentou o presidente.