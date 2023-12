Obras de macrodrenagem avançam em Cachoeiro e devem ser concluídas em breve

As obras da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro avançam em tempo recorde. A execução do projeto, que visa solucionar problemas de alagamentos no Nova Brasília e outros bairros, está em fase avançada em diversos pontos da cidade.

Inicialmente, as obras estavam previstas para durarem mais de 30 meses. Com o avanço rápido dos serviços, essa estimativa foi reduzida, e o projeto já se aproxima da marca de 80% dos trabalhos concluídos, com entrega estimada para março de 2024.

Em números totais, serão quase 4 quilômetros de estruturas, entre galerias de concreto e manilhas de PEAD – material com maior flexibilidade e resistência – que irão ampliar, significativamente, a capacidade da rede de drenagem do município. Alguns dos pontos que serão contemplados não contam com nenhum elemento para escoamento da água das chuvas.

Nesta sexta-feira (1), o prefeito Victor Coelho, a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, e o vice-prefeito Ruy Guedes realizaram visitas para acompanhar o andamento dos serviços, que começaram pela avenida Beira Rio e, hoje, já se encontram em seu destino final: a rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília.

“É uma obra de grandes proporções, que demanda larga mobilização em diversos pontos da cidade. Mesmo com imprevistos inevitáveis durante as escavações, como grandes rochas e tubulações antigas no caminho, estamos avançando, em tempo recorde, para entregar, o mais breve possível, esse grande projeto para os cachoeirenses”, frisa a secretária.

“Essa é, sem dúvidas, uma das maiores obras da história de Cachoeiro, e seus benefícios irão perdurar ao longo das próximas gerações. É um investimento que trará benefícios para diversas regiões, que terão suas redes de drenagem interligadas à estrutura que está sendo instalada. Além disso, daremos um fim a anos de sofrimento para moradores e comerciantes do bairro Nova Brasília, que acumulam, há décadas, prejuízos relacionados a alagamentos em tempos de chuva”, destaca o prefeito.

Mudanças no trânsito

Ao longo deste ano, as obras da nova rede de macrodrenagem passaram por diversas regiões da cidade, o que demandou o fechamento de vias e alterações no fluxo de veículos.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados no entorno da praça Pedro Cuevas Junior (Pracinha do Roberto Carlos), Centro, e na rua Etelvina Vivácaqua, bairro Nova Brasília, que estão com mudanças de trânsito em suas imediações.

Além disso, por onde a macrodrenagem passou, também foram realizadas obras de revitalização urbanística, como pavimentação e execução de passeio público, para recuperar a infraestrutura das vias que passaram por escavações. Essas intervenções também demandam a interdição do tráfego de veículos, como é o caso de trechos da Linha Vermelha.

“Trabalhamos, sempre, para mitigar os inevitáveis transtornos no trânsito, causados por obras de infraestrutura urbana. Nossa orientação, aos condutores, é a de sempre dirigir, com cautela, nas regiões em obras, e, quando possível, optar por caminhos alternativos”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.

No site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/obrascachoeiro), a população pode conferir o avanço das obras e suas implicações no trânsito.

Adicionalmente, o cidadão também pode entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município para sanar dúvidas relacionadas a obras e serviços públicos, por meio dos seguintes canais de comunicação: o telefone 156 e o WhatsApp 98814-3357.