Ops! Âncora inicia telejornal mostrando dedo do meio para câmera

A apresentadora Maryam Moshiri, que apresenta o programa The Daily Global na BBC News londrina, chamou a atenção após abrir o telejornal de forma inusitada. Ela estava sorrindo e mostrando o dedo do meio para a câmera quando o programa se iniciou, e a rápida gafe repercutiu nas redes sociais.

Segundo ela, o momento era uma “brincadeira” e ela não percebeu que seria capturada pela câmera.

“Pouco antes do início do jornal, eu estava brincando um pouco com a equipe na galeria. Eu estava fingindo fazer uma contagem regressiva, enquanto o diretor contava de 10 a 0… incluindo os dedos para mostrar os números”, contou ela, em publicação no X (antigo Twitter).

“Quando chegamos ao um, eu virei o dedo de brincadeira e não percebi que isso seria capturado pela câmera”, disse. “Era uma piada interna com o time e eu sinto que isso tenha ido ao ar”.

“Não era minha intenção que isso acontecesse e eu sinto muito se eu ofendi ou chateei alguém. Eu não “mostrei o dedo do meio” para os expectadores ou até mesmo para alguma pessoa, na verdade”, explicou. “Foi uma piada boba destinada a um pequeno número de amigos meus”.

Estadao Conteudo