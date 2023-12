Orquestra Sinfônica encerra temporada com apresentação no Teatro Glória

Na última semana de atividades artísticas do ano, a Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa), grupo oficial da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), encerra a temporada com participações especiais. O concerto acontece na próxima quarta-feira (13), às 19h30, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, com participação do Coro Sinfônico da Fames, além da cantora e estudante de Licenciatura Thayná Lima e do professor e trompetista Marcos Ferreira.



Abrindo a noite, o Coro Sinfônico da Fames apresenta as músicas “Missa Festiva”, de John Leavitt, e “Goin’ to the Holy City”, de Joseph M. Martin, com a participação de Thayná Lima como solista.



Ao longo da temporada, a orquestra celebrou o legado de Heitor Villa-Lobos, executando diversas obras do compositor brasileiro. Para este concerto, o professor e regente Fellipe Carnauba selecionou a peça “Choros 7”. Em sequência, será apresentada a “Serenata para Cordas”, do compositor inglês E. Elgar, peça significativa do repertório de cordas do século XX.

A seguir, o professor Marcos Ferreira se juntará à orquestra para executar, como solista, a obra “Invocação e Ponto”, do compositor brasileiro Oswaldo Lacerda.



Para encerrar o concerto de forma grandiosa, o grupo apresenta a “Sinfonia 70”, do compositor Joseph Haydn. “Este momento marcará não apenas o encerramento da temporada de 2023, mas também o prelúdio para a temporada de 2024 da Osfa, que será dedicada ao repertório Barroco tardio e Clássico”, revela o regente Fellipe Carnauba.

Orquestra Sinfônica

Fundada em 2010, a Orquestra Sinfônica da Fames tem como princípio a prática sistemática da música sinfônica para orquestra, proporcionando aos alunos a prática e o aprendizado do repertório orquestral, ao longo do ano letivo. Por meio de solistas e regentes convidados, o grupo possibilita o intercâmbio entre alunos e professores com profissionais de renome nacional e internacional.

A Osfa é integrada por professores, alunos do bacharelado e da licenciatura da Fames, além d músicos profissionais credenciados. Sob a direção musical do maestro Fellipe Carnauba, a orquestra vem executando um repertório eclético da música de concerto, que vai do tradicional repertório europeu até a música brasileira do século XX e XXI.