Pai é suspeito de espancar filha de 8 anos até a morte

Uma criança de 8 anos morreu, vítima de espancamento, na noite dessa segunda-feira (11/12), dentro da casa onde morava no bairro São Lourenço, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O pai da menina, que veio do Benin, foi detido suspeito do crime.

Segundo informações da Polícia Militar do estado, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para verificar uma ocorrência de espancamento contra uma criança na Rua Bispo Dom João da Mata. Ao chegarem no local, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou o óbito da vítima.

O local foi isolado para perícia. A Polícia Civil do Rio investiga do crime e algumas testemunhas já foram ouvidas.

Discussão por estudos entre pai e filha

O pai da criança, Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo é natural do Benin. Segundo o portal G1, o advogado que o acompanhava informou que ele matou a menina Oulatth Alyssah Rodrigues Damala, de apenas 8 anos, durante uma discussão sobre estudos e que “não soube controlar a raiva”.

O defensor disse que o pai estava chorando muito ao ser detido e se dizia “arrependido”, mas ainda não teria confessado o crime.

Ilias foi detido na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

