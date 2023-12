Papa nomeia bispo cachoeirense para a diocese em Minas Gerais

A diocese de Caratinga (MG) acolherá um novo bispo: o cachoeirense Dom Juarez Delorto Secco, atualmente bispo auxiliar do Rio de Janeiro, foi nomeado pelo Papa Francisco, que aceitou a renúncia apresentada por Dom Emanuel Messias de Oliveira, agora bispo emérito.

Nascido em Cachoeiro, Dom Juarez dedicou sua vida à igreja. “Quero agradecer a Deus pelo meu chamado, minha família e pela Diocese de Cachoeiro, que tanto amo. É uma alegria grande para todos nós”, disse.

Leia também: ‘Natal Iluminado’ abre a programação de fim de ano em Jerônimo Monteiro

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) agradeceu pelo trabalho pastoral desenvolvido por Dom Emanuel, que completou 75 anos em abril passado e por 12 anos esteve à frente da diocese de Caratinga. A entidade também saudou Dom Juarez pela nova missão.

“Saudamo-lhes, com muita alegria, por sua nomeação ao governo pastoral da diocese de Caratinga, em Minas Gerais. Exortamos para que o senhor, em sua mais nova missão, deixe-se conquistar pelo Espírito, invocando-o todos os dias. E que o Espírito Santo seja o princípio de seu ser e de seu agir; que Ele esteja no início de sua atividade, encontro, reunião e anúncio”, diz um trecho da nota.

Biografia do novo bispo cachoeirense

Dom Juarez nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 4 de julho de 1970. Formado em Filosofia e Teologia, é também bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim (FDCI). Possui especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e também em Formação de Educadores, promovido em convênio com a Escola de Formadores da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (Osib – SC), com sede em Florianópolis (SC).

Foi ordenado presbítero em 10 de março de 2001 em sua cidade natal. A nomeação episcopal veio no dia 7 de junho de 2017, como bispo auxiliar para a arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele foi ordenado bispo no dia 9 de setembro do mesmo ano na diocese capixaba.

Antes do episcopado desempenhou as seguintes funções: Pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo – Guaçuí (2001 – 2008); Vigário Administrador Paróquia Nossa Senhora das Dores (2006 – 2006); Membro do Conselho Presbiteral -Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (2007 – 2011); SAV (Serviço de Animação Vocacional) (2008 – 2017); Pároco da Paróquia São Sebastião situada no bairro Aquidaban em Cachoeiro de Itapemirim: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (2008 – 2010); Chanceler da Cúria Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – ES (2010 – 2017); Pároco da Catedral de São Pedro Apóstolo – Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (2010 – 2017); Vice Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianney – Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (2012 – 2017); Juiz Auditor da Câmara Eclesiástica da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – ES (2013 – 2016); Juiz Auditor Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Vitória do Espírito Santo (2014 – 2015); Defensor do Vínculo do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Vitória do Espírito Santo (2015 – 2017); Membro do Conselho Nacional do Prado (2015 – 2017); Membro do Conselho Presbiteral – Diocese Cachoeiro de Itapemirim (2016 – 2017); Coordenador do Regional II Diocese Cachoeiro de Itapemirim (2016 – 2017).