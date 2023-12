PCES prende ex-PM condenado por duplo homicídio ocorrido em 1998

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, prendeu na última quarta-feira (29) um ex-policial militar condenado por um duplo homicídio ocorrido no município de Cariacica na década de 1990.

O mandado de prisão expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica foi cumprido durante operação da equipe da DHPP Serra. O homem, de 46 anos, identificado como Oseias de Souza Gomes, foi localizado numa clínica veterinária onde trabalhava, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, também no município da Serra.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o crime ocorreu no mês de julho de 1998. Os corpos de dois homens, identificados como Paulo Sergio da Conceição Pinto, vulgo Serginho, e Carlos Alexandre Gomes, vulgo Chupão, foram encontrados nas proximidades do Clube Araçá, em Cariacica.

Segundo o que consta nos autos do processo, as vítimas estavam desaparecidas desde o dia 12 de julho de 1998 e foram encontradas três dias depois. Registra-se ainda nos autos que os laudos dos exames cadavéricos realizados constataram que as vítimas foram mortas com disparos de revólver calibre 38.

No ano de 2010, o Tribunal do Júri julgou o caso e condenou o indivíduo de 46 anos e um outro homem, de 55 anos, identificado como Eliel Rodrigues da Silva, à pena de 30 anos de reclusão a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

De acordo com informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o indivíduo de 46 anos encontra-se preso na Penitenciária de Segurança Média I (PSME I), em Viana, e o indivíduo de 55 anos, está custodiado na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).