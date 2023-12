PM apreende arma e pássaros silvestres mantidas em cativeiro em Ibitirama

Na manhã da última segunda- feira, (04) uma equipe do 2º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), apreendeu oito pássaros silvestres mantidos em cativeiro. A apreensão foi realizada durante patrulhamento motorizado na localidade de Pedra Roxa, na zona rural do município de Ibitirama. As aves estavam em duas residências.

Sendo um coleiro, um melro, cinco Catataus e um Curió, dos quais as duas últimas espécies citadas na lista de extinção, conforme o decreto estadual 5237-R/2022, todos sem autorização do órgão ambiental competente, e após realizar diligências nas duas propriedades.

Foram constatadas ainda a posse ilegal de arma de fogo, munições, artefatos de recarga de cartuchos, espoletas e pólvora.

A arma, munições e demais materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre, onde o responsável irá responder pelos atos ilícitos praticados, conforme o Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa, além de responder por crime ambiental previsto no Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br