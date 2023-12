Polícia prende homem com drogas escondidas na cueca em São José do Calçado

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, de 28 e 33 anos, por envolvimento no tráfico de drogas, na noite da última sexta-feira (15), em São José do Calçado. Com um dos detidos, foi encontrado duas pedras grandes e 26 pedras pequenas de crack, escondidas em uma sacola dentro de sua cueca.

Segundo informações da PM, os policiais militares do 3º Batalhão, realizavam patrulhamento na Praça Theofilo Lobo, no centro do município, quando viram um suspeito em uma bicicleta. Assim que percebeu a presença da viatura, o homem começou a pedalar com mais intensidade, tentando fugir do local. Entretanto, ele foi alcançado e abordado.

Durante a revista pessoal os policiais localizaram dentro de sua cueca uma sacola com duas pedras grandes e vinte e seis pedras pequenas de crack. O suspeito informou que o material seria entregue no Bairro João Marcelino de Freitas, “Vala”, a outro suspeito de 33 anos, conhecido pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes. Este também foi localizado e detido.

Diante do flagrante, ambos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a polícia, o material apreendido, após ser “endolado/preparado” em pequenas porções para comercialização, renderia aproximadamente 500 pedras de crack.