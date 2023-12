​Porto de Vila Velha bate recorde em importações de veículos elétricos

O último mês de novembro marcou o maior volume mensal de importações de automóveis em moeda nacional no Espírito Santo desde que os registros começaram a ser aferidos pelo Ministério da Fazenda, em 1997. Este volume atingiu um valor de R$ 1,5 bilhão. É neste cenário que Vila Velha testemunha um marco histórico para o setor, batendo recorde nas importações de veículos, fato também atribuído ao crescente mercado de carros elétricos no Brasil.



Por trás dos números está o competitivo complexo portuário de Vila Velha, que se tornou a principal porta de entrada de veículos elétricos no Brasil, e, para 2024, prevê a importação de mais 150 mil automóveis elétricos e híbridos vindos da China.



O papel crucial desempenhado pelos terminais portuários operados pela VPorts (antiga Codesa), em Vila Velha, deve ser reconhecido e valorizado. O porto recebe os carros e os distribui para todo o país, sendo que a maior parte vai para São Paulo, sede da Comexport, a maior importadora de veículos elétricos do Brasil.



O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, acompanha de perto este ciclo de importações, que engloba concessionárias das marcas mais renomadas no mercado automotivo mundial. Ele atribui esse recorde de importações de veículos pelo complexo portuário do município a fatores estruturais da cidade e do Estado, envolvendo o parque logístico local, o fácil acesso aos modais de transportes rodoviários e ferroviários, e também ao iminente retorno da tributação sobre veículos elétricos no país.



“Vale lembrar que a nova legislação federal prevê um aumento progressivo das alíquotas para veículos elétricos, com uma tributação entre 10% e 12% em janeiro, chegando a 18% e 25% em julho, dependendo se são elétricos ou híbridos. Essa mudança iminente tem levado consumidores a antecipar suas compras, enquanto as concessionárias estão ampliando seus estoques para garantir preços mais competitivos. O resultado certamente será um incremento ainda maior nas vendas”, avaliou Arnaldinho.



O prefeito também ressaltou as vantagens que tornaram o município o principal destino das operações internacionais do mercado automotivo: “Este ano, inauguramos uma linha direta entre a China e o Brasil – em que os navios chegam e saem pelo porto local –, o que torna as operações de importação mais viáveis. Afinal, sem a necessidade de transbordo em outro complexo portuário, os custos ficam bem mais competitivos. O importante é que, além de trazer veículos, os navios da companhia naval Cosco voltam para a China levando celulose e granito, dois dos insumos de exportação mais importantes do nosso Estado. Isso significa que o Porto de Vila Velha está trazendo mais prosperidade e desenvolvimento”.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, o aumento expressivo nas importações de veículos elétricos pelo Porto de Vila Velha, em novembro, contou com uma contribuição significativa das fabricantes chineses BYD e GWM. “Vila Velha está consolidando sua posição estratégica como grande polo de importação devido à sua eficiência logística e competitividade. É evidente que o movimento de antecipação de compras de veículos elétricos, que começou em novembro, é um reflexo direto da volta da tributação sobre esses veículos. E isso também vem influenciando no aumento das importações”, salientou.



O diretor Geral de Terminais da Log-In Logística Intermodal, Gustavo Paixão, salienta o avanço do Terminal de Vila Velha (TVV) em competitividade no setor portuário: “Registramos um crescimento de 45,3%, somente entre 2022 e 2023. Com um variado mix de cargas e refinada estratégia de precificação, o terminal faturou R$ 165,8 milhões, apenas nos primeiros três meses deste ano, e também bateu recorde histórico de Receita Operacional Líquida no período – R$ 48,2 milhões, referente à armazenagem de mercadorias e a outros serviços. Este desempenho indica o potencial que faz das operações portuárias do município uma referência em todo o país”, informou.



Para o diretor Comercial da Vports, Pedro Benevides, a linha direta do estaleiro chinês Cosco, entre a China e o Brasil, simboliza um grande avanço em direção a operações portuárias mais sustentáveis: “Este é o primeiro navio que atende exclusivamente, de forma regular, direta e sem transbordo, à linha marítima de transporte de cargas entre ambos os países. E o prefeito Arnaldinho Borgo está de parabéns por priorizar a pauta logística do Estado e por sediar novos modelos de negócios, o que valoriza a vocação de Vila Velha para o setor logístico e, sobretudo, para as operações portuárias internacionais”

