Prazo para solicitar matrícula na rede municipal de Cachoeiro termina sexta (22)

Os alunos que queiram ingressar na rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim, no ano letivo de 2024, devem ficam atentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), prazo para solicitação termina na próxima sexta-feira (22).

Os responsáveis devem solicitar o pedido por meio do site educacao.cachoeiro.sisp.com.br, conforme as orientações do manual da Seme (clique aqui para acessar). O prazo termina em 22 de dezembro, conforme o cronograma oficial.

Aqueles que encontrarem dificuldades durante o processo poderão se dirigir à unidade de ensino mais próxima de suas residências para receber auxílio.

Posteriormente, entre os dias 8 a 19 de janeiro, os responsáveis deverão procurar as secretarias das unidades escolares para a efetivação da matrícula.

Para isso, será necessário apresentar a declaração escolar da última unidade em que o aluno estudou, contendo a série a ser cursada em 2024. Além disso, também terão de ser entregues cópias atualizadas de: Certidão de nascimento; Comprovante de escolaridade, histórico escolar ou declaração da Unidade de Ensino de origem, exceto para os interessados nas vagas de Maternal I, II, III e IV, ou seja, para alunos de 0 a 3 anos; Cartão de vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; Laudo médico atualizado, para estudantes com deficiência, salvo quando houver laudo definitivo; Comprovante de residência atualizado (somente conta de energia); CPF do pai, mãe ou responsável legal; CPF da criança ou estudante; Cartão do SUS; Registro individual das aprendizagens do estudante (somente para efetivação de matrícula no Maternal II, Maternal III, Maternal IV, Pré I, Pré II, 1º ano, 2º ano e 3º ano).

Cronograma de solicitação das matrículas novas

Maternal I, II, III e IV – 18/12/2023 a 22/12/2023

Pré-escola – 19/12/2023 a 22/12/2023

1º e 2º anos – 20/12/2023 a 22/12/2023

3º ao 5º anos – 21/12/2023 a 22/12/2023

6º ao 9º anos – 22/12/2023