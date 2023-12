Prefeitura de Cachoeiro investe mais de R$ 10 milhões em infraestrutura

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim segue realizando melhorias de infraestrutura urbana em diversos pontos da cidade. Nos bairros Village da Luz e Rubem Braga, a gestão municipal executa uma série de obras de drenagem e pavimentação, totalizando mais de R$ 10 milhões em investimentos.

Somente nesses dois bairros, são 22 vias que estão recebendo melhorias, abrangendo cerca de 4 quilômetros em extensão de vias. Nesta semana, o Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, realizou visitas para acompanhar o andamento dos serviços.

Na última segunda-feira (11), o prefeito esteve na região do Village da Luz, e nesta terça (12), a visita ocorreu no bairro Rubem Braga, em diálogo com as comunidades locais, para esclarecer dúvidas e destacar a importância das obras para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“O diálogo aberto e direto com a população é um dos principais compromissos de nossa gestão. Estar presente, acompanhar o andamento dos serviços e ouvir novas demandas é uma demonstração de que o poder público está próximo do cidadão, em um espaço de escuta democrático e aberto a quem quiser contribuir com o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito.

Mais obras entregues no município

Neste mês de dezembro, a Prefeitura de Cachoeiro dará início a uma série de entregas de obras de drenagem e pavimentação na sede e no interior do município.

No dia 14 de dezembro, a gestão municipal estará no bairro Aeroporto e no distrito de Coutinho para a inauguração de 13 ruas pavimentadas. Em seguida, no dia 20, será a vez do bairro Marbrasa, que recebeu obras nas ruas projetada 01 e Recanto das Pedras.

Posteriormente, no dia 21, a inauguração acontecerá no bairro Central Parque, que teve melhorias realizadas em três ruas: Projetadas 01 e 02 e Ademir Soares. Já em janeiro de 2024, no dia 17, serão entregues duas ruas no distrito de Córrego dos Monos.