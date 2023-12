Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo, veja como participar

A Prefeitura de Guarapari anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher 35 vagas, além de formar cadastro reserva, por tempo determinado, com candidatos de nível fundamental e superior.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem – Plantonista (20); Enfermeiro (7); Auxiliar de Serviços Gerais (8).

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.523,20 a R$ 3.392,00.

Os interessados podem se inscrever presencialmente, nos dias 1, 4 e 5 de dezembro de 2023, das 9h às 11h e das 13h às 16h30, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, Muquiçaba. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

O prazo da vigência do contrato de prestação de serviço será de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos

