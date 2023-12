Prefeitura de Guarapari divulga processo seletivo com 197 vagas

A Prefeitura Municipal de Guarapari, anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo de nível fundamental e médio completo. O certame será realizado por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEMED) e Secretaria Municipal de Administração (SEMAD).

Ao todo, são 197 oportunidades disponíveis. Os cargos de: Assistente Administrativo (11); Auxiliar de Serviço Escolar (53); Auxiliar de Serviços Gerais (53); Cozinheiro (53); Vigia (27)

No quantitativo de vagas acima mencionada, encontram-se as reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura

Ao serem contratados, os profissionais devem trabalhar em jornadas de 40 horas semanais. A remuneração oferecida varia de R$ 1.523,20 a R$ 1.620,00.

Para participar, os interessados devem comparecer presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Santa Clara, nº13 – Sol Nascente – Guarapari – ES, no período de 20 a 22 de dezembro de 2023, das 8h30 às 17h.

Como forma de classificação, serão considerados o exercício profissional no cargo/função pleiteado; e qualificação profissional por meio de apresentação de até três títulos de formação.

Mais informações você encontra no edital, clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos