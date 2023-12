Prefeitura reinaugura Museu de Ciências e Tecnologia em Cachoeiro

Um dos espaços educacionais mais importantes de Cachoeiro está de volta. Na tarde desta segunda-feira (4), a Prefeitura reinaugurou o Museu de Ciência e Tecnologia, que foi totalmente reformulado.

Localizado na rua Moreira, bairro Coronel Borges (ao lado do Supermercado Sempre Tem), o espaço, agora, conta equipamentos novos que prometem levar o público a experiências mais lúdicas e interativas. Entre as atrações de maior sucesso, está elevador humano, antena parabólica, buraco negro, teste de nervos, pilha humana e o girotec.

A reformulação do Museu de Ciências e Tecnologia foi uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

Para o diretor da instituição, Edson Peixoto, a reformulação do Museu é um importante passo para o avanço do saber e do incentivo ao conhecimento das áreas de ciência, de maneira mais divertida.

“Estamos muito felizes em fazer parte desse recomeço. O Museu de Ciências e Tecnologia faz parte do que desejamos, como profissionais da educação, para o crescimento de Cachoeiro como uma cidade tecnológica e que incentiva e produz pesquisadores e cientistas”, salienta.

“Todos nós sabemos da importância que esse espaço tem e como trabalhamos muito para fazê-lo funcional novamente. A parceria com o Ifes só demonstra como a gestão tem se preocupado em oferecer o melhor para a nossa população. Estamos muito orgulhosos do que conseguimos entregar”, reforça o coordenador da Coordenadoria Executiva de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes (CTI), Élcio Paes de Sá Neto.

Em sua fala, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, agradeceu as equipes envolvidas na reformulação do Museu e reforçou a relevância do espaço para o avanço tecnológico de Cachoeiro.

“O Museu de Ciências e Tecnologia faz parte do ramal de inovação e temos certeza de que as escolas de Cachoeiro saberão usufruir desse espaço, que pode ser o pontapé inicial para futuros jovens cientistas, pessoas que vão inovar, com ideias e projetos que tornarão a nossa vida mais tecnológica e prática.

É que desejamos, e, por isso, celebramos essa reinauguração”, completa.

Agende uma visita

As visitas ao Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro podem ser agendadas pelo telefone: (28) 3155-5737 – de segunda a sexta, das 9h às 18h ou pelo site da Prefeitura.

Lançamento do Cachoeiro On-line

Na ocasião, a Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação (CTI) da Prefeitura de Cachoeiro realizou o lançamento oficial do aplicativo “Cachoeiro Online”.

A nova plataforma da gestão municipal visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, como agendamentos e abertura de solicitações.

A ferramenta conta com espaço exclusivo do Procon do município, onde o cidadão já poderá abrir e acompanhar processos; realizar consulta de preços; participar de audiências e acessar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, o aplicativo Cachoeiro Online disponibilizará um assistente virtual com reconhecimento de voz e texto, informações sobre transporte público, chamados, dúvidas e outros serviços.